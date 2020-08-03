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Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

DÜZCE HABERLERİ  | 03.08.2020 20:17 | Son Güncelleme

Düzce'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Saçmalıpınar Kurtdüzü Mahallesi'nde Sami Çelik'in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü güçlükle çıkardı.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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