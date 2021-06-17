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Düzce'de seyyar olarak kaçak akaryakıt sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

17.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda kaçak olduğu belirlenen 1500 litre akaryakıta el konuldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyyar şekilde kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A'nın seyyar şekilde kaçak akaryakıt sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yığılca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerce E.A'nın ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda 1500 litre kaçak mazot ve benzin ele geçirildi.

Şüpheli E.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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