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Düzce'de sitede gürültü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişinin darbedilmesi kameraya yansıdı

27.01.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Düzce'de sitede gürültü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişinin darbedilmesi kameraya yansıdı

Düzce'de bir site içinde gürültü yaptıkları iddiasıyla 2 kişinin, 3 site sakini tarafından darbedilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde bulunan bir site içinde A.Y. ve S.A. gürültü yapmamaları konusunda sitede oturan vatandaşlar tarafından uyarıldı.

Uyarıya rağmen gürültü yapmaya devam ettikleri gerekçesiyle A.Y. ve S.A. sitede oturan 3 kişi tarafından sopa kullanılarak site bahçesinde darbedildi.

Darp olayı sitedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A.Y. ve S.A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, darp olayına karışan 3 şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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