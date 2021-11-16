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Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

16.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de su kanalına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına düşen ineğin vatandaşlar tarafından kurtarılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Altunçay köyünde sahibi tarafından otlamaya götürülen ineklerden biri su kanalına düşerek sıkıştı.

Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, ineği boynuzlarından çekerek sıkıştığı yerden kurtardı.

İneğin vatandaşlar tarafından kurtarılması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakkal sahibi Ali Devrim, AA muhabirine, ineğin kanala düştüğünü görünce şaşırdığını belirterek, "Biz de çay içiyorduk. Hemen yardıma koştuk. Çevreden bir iki arkadaş daha geldi. Hep birlikte kanalın içinden hayvanı kurtardık. Daha sonra otlağın yolunu tuttu." dedi.

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