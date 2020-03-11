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Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

DÜZCE HABERLERİ  | 11.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Düzce'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Düzce'de suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti", "silahla yaralama", "silahla yağma", "darp" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 28 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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