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Düzce'de Suriyeli ailenin kaldığı ev yangında hasar gördü

19.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Düzce'de Suriyeli ailenin kaldığı ev yangında hasar gördü

Düzce'de Suriyeli sığınmacı bir ailenin kaldığı tek katlı müstakil ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi'nde Suriyeli sığınmacı Mustafa Alyasın ve ailesinin oturduğu tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çatı kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Komşuların alevleri görerek haber vermesi üzerine önce aile evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı ev, büyük oranda hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

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