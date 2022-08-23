Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi

Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cipin sulama kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Konuralp Mahallesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisindeki evine gelen T.A. aracından inerken el frenini çekmeye unuttu.

Sürücüsü indikten sonra hareket etmeye başlayan cip, bir süre ilerledikten sonra sulama kanalına devrildi.

Aracının sulama kanalına devrildiğini gören T.A. durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çekici aracılığıyla aracı devrildiği yerden çıkardı.

Araçta hasara yol açan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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