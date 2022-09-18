Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de bir araya gelen kadınlar, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri kapsamında rengarenk süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Anıtpark Meydanı'nda buluşan bir grup kadın, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletlerine "Süslü Kadınlar" ve "Kadın Sokağa Çıkarsa Dünya Değişir" yazılı dövizler astı.

Bir süre müzik eşliğinde eğlenen kadınlar daha sonra bisikletle şehir turu attı.

Grup temsilcisi Yıldız Gür Güner, gazetecilere, etkinliğin 200 şehir ve 25 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Düzce'de 6 yıldır bu organizasyonu düzenlediklerini anlatan Güner, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gündelik hayatta bisikletin önemine dikkati çekmek istediklerini, kadınların toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.



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