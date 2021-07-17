Düzce'de tarım aracı devrildi: 4 yaralı

Düzce'de tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kurtsuyu köyü Hilmi K. idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, orman yolunda devrildi.

Yokuş aşağı sürüklenerek durabilen araçtaki sürücü ile eşi Emel, çocukları Boran (8) ve Nagehan K. (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan anne ve kızının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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