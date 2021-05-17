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Düzce'de tarlaları kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri şenliği

17.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tarlaları kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri şenliği

Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızıya boyadığı Düzce'deki tarlalarda eşsiz manzaralar oluşturuyor.

İlkbaharın kendini göstermesiyle kentte nadasa bırakılan tarlalarda doğal olarak yetişen gelincikler, kırmızı görüntüsüyle doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, tarla ve bahçeleri renklendiriyor.

Kentin hemen her noktasında özellikle nadasa bırakılan buğday ve arpa tarlalarında açan gelicik çiçekleri, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeyi sık sık ziyaret eden fotoğraf meraklıları, en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışıyor.

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