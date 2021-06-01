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Düzce'de tedavi altındaki yeşilbaş ördeğin dünyaya getirdiği 3 yavru ilgi odağı oldu

01.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tedavi altındaki yeşilbaş ördeğin dünyaya getirdiği 3 yavru ilgi odağı oldu

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Efteni Gölü'nde hayalet ağlara takılarak yaralanan yeşilbaş ördek, tedavisinin ardından çiftleşip kuluçkaya yatarak 3 yavru dünyaya getirdi.

Efteni Kuş Cenneti Göl Sahası'nda kaçak avcılara yönelik çalışma yürüten Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gölde "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş ağlara takılan yeşilbaş ördek buldu.

Kanatlarında yaralar bulunan ve uçamayan hayvan, ekiplerce Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 yılık süreçte iyileşen ve bakımı süren ördek, çiftleşip kuluçkaya yatarak 3 yavru dünyaya getirdi.

Çalışanların ilgi odağı olan anne ve 3 yavrusu, merkezin neşe kaynağı oldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, ördeğin tedavisinin yapıldığını belirterek, "Burada yumurtladı ve kuluçkaya yattı. Bu da bizi oldukça memnun etti. Bunun sonucunda 3 yavrusu oldu." dedi.

Yavruların kapalı ortamda büyütüldüğünü aktaran Şimşek, "Büyüdüklerinde yine Efteni Gölü'ndeki doğal ortamlarına bırakacağız. Bu durum ilk kez karşılaştığımız bir durum. Yeşilbaş ördek yaban hayvanı, doğada yumurtlaması gerekiyor. İlk kez kendi kafeslerimizde bu olay meydana geldi. Bu da bizi ayrıca memnun etti." ifadelerini kullandı.

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