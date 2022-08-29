YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

29.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak Bağlantı Yolu, Zonguldak istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 67 ACA 367 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen F.Y. idaresindeki 67 AAC 750 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y, Y.Y. ve A.S.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyorDüzce ve Bolu yaylaları doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
Bandırmaspor-Göztepe maçının ardındanBandırmaspor-Göztepe maçının ardından
Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğulduKahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Düzce Tır kaza

Düzce Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:41
Yatsı
21:06
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.