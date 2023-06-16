YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

16.06.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Konuralp Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan Y.Ş'nin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda, bir uyuşturucu madde ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ş. ile yanındaki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. Gölyaka ilçesinde yakalandı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile evin bahçesinde ve balkonunda saksılara dikilmiş vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldüren baba gözaltına alındıDüzce'de bıçak çeken oğlunu silahla vurarak öldüren baba gözaltına alındı
Samsun'da çocukların müstehcen görüntülerini sakladığı iddia edilen öğretim görevlisine ev hapsiSamsun'da çocukların müstehcen görüntülerini sakladığı iddia edilen öğretim görevlisine ev hapsi
Didim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındıDidim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu

Düzce Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:16
Öğle
13:01
İkindi
17:00
Akşam
20:36
Yatsı
22:26

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Ömür eczanesi
Merkez
Mine eczanesi
Merkez
Karadeniz eczanesi
Akcakoca
Eczane erginyavuz eczanesi
Golyaka
Ahsen eczanesi
Merkez
İpek eczanesi
Kaynasli
Gümüşova eczanesi
Gumusova
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.