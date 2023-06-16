Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu Konuralp Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan Y.Ş'nin aracı ve ikametinde yapılan aramalarda, bir uyuşturucu madde ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ş. ile yanındaki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. Gölyaka ilçesinde yakalandı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile evin bahçesinde ve balkonunda saksılara dikilmiş vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli H.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

