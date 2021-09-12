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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

12.09.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Düzce'de farklı adreslerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kiremitocağı ve Çamköy mahallelerinde F.Ş, A.Ç, A.C'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler 20 kilo 166 gram esrar, 3 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde evinde ve bahçesinde kenevir yetiştirdiği belirlenen B.K'yi de yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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