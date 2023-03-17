YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

17.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma kapsamında, H.M.A'nın Güzelbahçe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, kenevir tohumu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira bulundu.

Aynı soruşturma kapsamında başka bir eve düzenlenen operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Evde uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyorAnadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor
Silopi’de Çanakkale şehitleri anıldıSilopi’de Çanakkale şehitleri anıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladıAydın Adnan Menderes Üniversitesinde yeni rektör göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
Düzce uyuşturucu jandarma

Düzce Namaz Vakitleri 18 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:09
İkindi
16:30
Akşam
19:10
Yatsı
20:29
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.