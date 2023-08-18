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Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

18.08.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler S.A, F.K, E.Ç, M.N.P. ve S.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde ise polisin "dur" ikazına uymayan araç takip sonucu durduruldu. Araçtaki O.B. ve E.Ç. gözaltına alınırken, güzergahta yapılan kontrolde şüphelilere ait 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Düzce uyuşturucu Adliye operasyon

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