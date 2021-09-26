Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Düzce-Yığılca kara yolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdukları araçta ve içindeki 2 şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve sentetik esrar ele geçirdi.
Şüphelilerin sorgusunda uyuşturucuyu E.K'den temin ettiklerini söylemesi üzerine ekipler çalışma yaptı. Bu kişi de Gökçeağaç köyünde gözaltına alındı. Şüpheli E.K'nin evinde yapılan aramada da bir miktar sentetik esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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