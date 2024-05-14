YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı

AA AA
14.05.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir kimyager gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda Y.A.H'nin (22) üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 480 sentetik ecza, 242 gram sentetik ecza yapımında kullanılan hammadde, 50 içi dolu kapsül şeklinde satışa hazır sentetik ecza, 890 boş kapsül, hassas terazi, ışıklı büyüteç, PH ölçer cihaz, cımbız, şırınga, 3 demir spatul, 2 tutamaçlı spatul, 2 beyaz renkli plastik el yapımı aparat ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi."

Kimyager olduğu belirlenen Y.A.H'nin, "uyuşturucu madde imalatı yapmak" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandıArtvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı
Kocaeli’de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kameradaKocaeli’de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada
Ataşehir’de park halindeki araç kundaklandıAtaşehir’de park halindeki araç kundaklandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kimyager Düzce uyuşturucu

Düzce Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
12:57
İkindi
16:52
Akşam
20:12
Yatsı
21:50
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.