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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

13.10.2023 15:48 | Son Güncelleme:
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramalarda 959 gram esrar, 455 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda Fikret B. ve Yasemin Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Yasemin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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