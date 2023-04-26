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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

26.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Darıcı Mahallesi'nde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 6 bin 631 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürülen 5 şüpheli, savcılıkça "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçuna karıştıkları gerekçesiyle sorgulandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Düzce uyuşturucu operasyon

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