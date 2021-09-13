YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

13.09.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sahte dövizle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 420 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 7 sahte 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan zanlı hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu ile parada sahtecilik suçlarından adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Rafting tutkunları Melen Çayı'nda adrenalin depoluyorRafting tutkunları Melen Çayı'nda adrenalin depoluyor
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:56
İkindi
16:28
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.