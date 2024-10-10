YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de üzerine malzeme düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de üzerine malzeme düşen işçi ağır yaralandı

AA AA
10.10.2024 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, fabrikada üzerine içi otomobil yedek parçası dolu malzeme kutusu düşen işçi ağır yaralandı.

Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçası üreten fabrikada işçi Furkan B'nin üzerine, diğer bir işçi tarafından taşınan malzeme dolu kutular devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
iş kazası Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 10 Ekim Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:47
İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.