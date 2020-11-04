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Düzce'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

DÜZCE HABERLERİ  | 04.11.2020 15:31 | Son Güncelleme

Düzce'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Düzce'de yaban hayatı fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için, kentin ormanlık bölgelerine kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler yayınlandı.

Müdürlük tarafından sosyal medyada paylaşılan fotokapan görüntülerinde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, geyik, vaşak, kurt ve çakal gibi hayvanlar yer alıyor.

"Düzce'de fotokapanlarımıza takılan yaban hayatı görüntüleri, iyi seyirler." notuyla paylaşılan görüntülerde, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme" projesi kapsamında Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Kaynaşlı ilçelerinde hayvanların günlük yaşamı yer alıyor.

Belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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