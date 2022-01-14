Düzce'de yapılan yol denetiminde uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de yapılan uyuşturucu ve yol kontrollerinde bir şahıs göz altına alındı.

İl Alay Komutanlığı, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü D-100 karayolu mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

B.B'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu yakalanmasının ardından bu kişinin ikametine yapılan operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler tarafından göz altına alınan B.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

