Düzce'de yaşanan selin ardından plajlar boş kaldı

Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selin ardından iki renge bürünen plajlar boş kaldı.
Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası olan Akçakoca'da 6-7 Temmuzda yaşanan selin ardından sahil şeridine derelerin getirdiği çamurlu su ile birlikte iki renge bürünen plajlar sakin günler yaşıyor.
Plajlar boş kalırken, birkaç vatandaşın deniz kenarında oturduğu görüldü.
Denize girenlerden Esin Kurt, AA muhabirine, denizin kirli olmadığını sadece renk değiştirdiğini söyledi.
Denize girmek isteyenlerin suyun rengini görünce geri döndüğünü belirten Kurt, "Vatandaşlar gelsinler, denizimiz kirli değil sadece sel ile birlikte gelen çamurlu su yüzeyi kapladı. Ben biraz önce girdim bir şey yoktu denizin içi gayet rahat ve temizdi. Gelen vatandaşlar da geri gidiyor. Görüyorsunuz ki plajlarımızda o kadar dolu değil. " dedi.
Kurt, karayelle birlikte denizdeki çamurlu suyun kaybolacağını sözlerine ekledi.
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