YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

08.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de jandarma ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla yol denetimi gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen denetimlerde gözaltında alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorumNagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
Düzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategoriDüzce'de Kovid-19 aşılamasında hedef mavi kategori
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:48
İkindi
15:59
Akşam
18:34
Yatsı
19:53
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.