Düzce'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce-Yığılca güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İlhan B. idaresindeki 81 BS 606 plakalı yolcu minibüsü Güneyaltı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.