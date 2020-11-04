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Düzce'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 04.11.2020 11:52 | Son Güncelleme

Düzce'de yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Yığılca güzergahında yolcu taşımacılığı yapan İlhan B. idaresindeki 81 BS 606 plakalı yolcu minibüsü Güneyaltı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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