Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar ulaşımı yavaşlatıyor

Düzce'nin yüksek kesimlerinde ve Yığılca ilçesinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesimlerindeki geçiş noktalarında sağanak yerini kara bıraktı.

Güzergahı kullanan sürücüler, karın etkili olduğu Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampası mevkilerinde dikkatli ilerliyor.

Denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kar yağışı, Yığılca ilçesinde de etkili oldu. Kaymakamlık, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, vatandaşların olası yol kapanmalarında belediyeye ulaşabileceğini kaydetti.

