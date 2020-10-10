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Düzce’de zabıtadan fiyat etiketi kontrolü

DÜZCE HABERLERİ  | 10.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde bakkal ve market denetimlerini sürdürüyor.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte il merkezindeki bakkal ve marketlerde ’Fiyat Etiketi Kontrolü’ denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Düzce’de zabıtadan fiyat etiketi kontrolü

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezinde bakkal ve market denetimlerini sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte il merkezindeki bakkal ve marketlerde ’Fiyat Etiketi Kontrolü’ denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. ’6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması’ konulu kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde raflarda bulunan ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, özellikle üretim yeri Türkiye olan ürünlerin etiketlerinde ‘’Yerli Üretim Logo’su olup olmadığını, yerli üretim olmayan ürünlerin ise üretim yerlerinin Türkçe karakterle yazılıp yazılmadığını kontrol etti.
Zabıta ekipleri, ayrıca ürünlerin fiyatlarının etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını da denetledi.

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