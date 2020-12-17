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Düzce’deki kazılarda Grotesk figürü bulundu

DÜZCE HABERLERİ  | 17.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Konuralp Prusias ad Hypium antik kentinde devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Grotesk (gülünç, karikatürvari) toprak figür bulundu.M.Ö.

Düzce’deki kazılarda Grotesk figürü bulundu

Konuralp Prusias ad Hypium antik kentinde devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Grotesk (gülünç, karikatürvari) toprak figür bulundu.
M.Ö. 3’üncü yüzyıla uzanan tarihi ile büyük bir öneme sahip olan Konuralp Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında her geçen gün heyecan verici haber geliyor. Yılın 12 ayı titizlikle devam eden kazılarda bu kez de Roma dönemine ait Grotesk (gülünç, karikatürvari) pişmiş toprak figürü bulundu. Eski Roma yapılarında bulunan, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında bulunan Grotesk figürü Arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Oldukça küçük bir yapıda olan figürün çıkarılması ise Konuralp’teki kazı çalışmalarının nasıl bir titizlik ve profesyonel bir kadro ile devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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