Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar artık yıl boyu yapılacak

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarıldı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, tarihi, milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılan fakat toprak altı zenginliği bozulmayan, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp Mahallesi'nde yer alan antik kent bölgesindeki kazılara ilişkin bilgi verdi.

Antik tiyatronun bu yıldan itibaren 12 aylık kazı programına alındığını söyleyen Taştan, Bakanlığın, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesince (DÜ) ortak kazı çalışması yapılacağını vurguladı.

Taştan, "Önümüzdeki süreçte tiyatronun bütün kazı çalışmaları bitirilip restorasyonunu yapmayı planlamaktayız." dedi.

Alanda bulunan tiyatronun Karadeniz Bölgesi'nde Helenistik dönemden günümüze kadar ayakta kalmış tek 10 bin kişilik tiyatro olduğuna değinen Taştan, şöyle konuştu: