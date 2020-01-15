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  4. Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar artık yıl boyu yapılacak

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar artık yıl boyu yapılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 15.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazılar artık yıl boyu yapılacak

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarıldı.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, tarihi, milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılan fakat toprak altı zenginliği bozulmayan, antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp Mahallesi'nde yer alan antik kent bölgesindeki kazılara ilişkin bilgi verdi.

Antik tiyatronun bu yıldan itibaren 12 aylık kazı programına alındığını söyleyen Taştan, Bakanlığın, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesince (DÜ) ortak kazı çalışması yapılacağını vurguladı.

Taştan, "Önümüzdeki süreçte tiyatronun bütün kazı çalışmaları bitirilip restorasyonunu yapmayı planlamaktayız." dedi.

Alanda bulunan tiyatronun Karadeniz Bölgesi'nde Helenistik dönemden günümüze kadar ayakta kalmış tek 10 bin kişilik tiyatro olduğuna değinen Taştan, şöyle konuştu:

"Genişliği 100 metre, yüksekliği 74 metredir. Bölgenin sağlam kireç taşlarından yapılmıştır. Kazı çalışmasıyla tiyatronun basamakları ve yapısı meydana çıkarılacak ve restore edilecek. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu alanda konserleri göreceğiz. Tiyatronun önemli bir yer olduğu, Batı Karadeniz'de kazılacak ören yeri gibi değerlendirilmiş ve kazı çalışmasının 12 aya çıkması, hızlanması, güvenli yapılması tez zamanda bitirilip hizmete sunulmasını sağlayacaktır."

Taştan, çalışmanın sonunda çok güzel bir yapının gün yüzüne çıkacağına işaret etti.

Düzce Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün Bilimsel Danışmanlığında yürütülecek kazılar yarından itibaren tekrar başlayarak yıl boyu devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Prusias ad Hypium Antik Kenti

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