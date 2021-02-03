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Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yeni tonoz bulundu

03.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yeni tonoz bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında yeni tonoz bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmalarının yılın 12 ayını kapsayacak şekilde devam ettiği belirtildi.

Belediye çalışanları ve arkeologlar eşliğinde büyük titizlikle devam eden kazılarda yeni bir tonoz daha bulunduğu aktarılan açıklamada, "Büyük bir bölümü gün yüzüne çıkarılan Konuralp Antik Tiyatro'da bulunan tonozun diğer geçitlerle bağlantı kurduğu tahmin ediliyor. Düzce Belediyesi, Konuralp'teki saklı tarihi ortaya çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

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