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Düzce'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

31.07.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Düzce'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Düzce'de silahlı saldırıda yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Rasim Betir Caddesi'nde tek katlı prefabrik binada oturduğu sırada D.B'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobilden inilerek silahla ateş açıldı.

D.B. kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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