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Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde turist hareketliliği başladı

29.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde turist hareketliliği başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl hizmete açılan UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası Listesi'ndeki Ceneviz Kalesi, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlıyor.

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hafta sonu tarihi kaleyi gezen turistler, içeride bulunan kafelerde oturarak keyifli vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalan bazı turistler de kalenin sınırları içindeki mavi bayraklı Ceneviz Kale Plajı'nda denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi.

Kale işletme sahibi Ömer Özcan, AA muhabirine, misafirlerin uzun süredir restorasyonda olan Ceneviz Kalesi'nin açılmasını büyük özlemle beklediğini anımsattı.

Burada yeme içme hizmeti verdiklerini anlatan Özcan, "Belediye Başkanımızın talimatı doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar çok güzel meyvesini verdi. Şu an tüm masalarımız dolu. Haziranın 15'i gibi plaj tesislerini açacağız. Kumsalın güzelliği, denizin berraklığıyla tüm misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

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