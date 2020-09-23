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Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

İl üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve içinde bulundukları araçlarda yapılan aramada 335 gram metamfetamin, sahte ehliyet, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Cezaevi firarisi yakalandı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisini düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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