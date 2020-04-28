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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor

DÜZCE HABERLERİ  | 28.04.2020 14:02 | Son Güncelleme

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı hız kesmiyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 9 bin 500 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-mart dönemine ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak, şubat ve mart ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak, şubat ve mart aylarında 9 bin 500 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

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