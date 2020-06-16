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Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 12 bin 200 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak-mayıs dönemine ilişkin tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Buna göre, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olan Düzce'nin ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Yeni sezon hasadına hazırlanan kentte geçen yılın mahsulü pazara inmeye devam ediyor.

Yılın ilk 5 ayında pazara inen ürünün 12 bin 200 tonu işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi.

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