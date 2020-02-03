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Düzceli Bilardocu Japonya’da 3. oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 03.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.3 Bant Bilardo milli sporcusu Emrullah Başeğmez, Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında üçüncü olarak büyük başarıya imza attı.

Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Tokyo Uluslararası Turnuvasında Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.
3 Bant Bilardo milli sporcusu Emrullah Başeğmez, Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında üçüncü olarak büyük başarıya imza attı. 64 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye adına yarışan Düzceli bilardocu Emrullah Başeğmez yarı finalde rakibine 30-29 yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.
Başeğmez, “Bu yıl 27.si düzenlenen Tokyo 3 Bant Bilardo Uluslararası Turnuvasında Avrupa kıtasından davet edilen tek sporcuyum. Bu zorlu turnuvada üçüncü olup ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için gururluyum” dedi.

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