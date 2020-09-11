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Düzceli bilardocu kürsüden inmiyor

DÜZCE HABERLERİ  | 11.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Bilardo Kulübünde 148 elit bilardocunun katılımı ile düzenlenmiş olan Gaziosmanpaşa Bilardo Megadiş Cup’ta Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.Hijyen kurallarının en yüksek seviyede tutulduğu ve bu yüzden seyircisiz oynatma kararı verilen turnuva, canlı yayınla seyircilerle buluştu.

Düzceli bilardocu kürsüden inmiyor

Gaziosmanpaşa Bilardo Kulübünde 148 elit bilardocunun katılımı ile düzenlenmiş olan Gaziosmanpaşa Bilardo Megadiş Cup’ta Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut üçüncü oldu.
Hijyen kurallarının en yüksek seviyede tutulduğu ve bu yüzden seyircisiz oynatma kararı verilen turnuva, canlı yayınla seyircilerle buluştu. Turnuvanın en iyi maçı ise, Tayfun Taşdemir ve Savaş Bulut arasında oynanan maç seçildi.
Son 32 turunda Selçuk Tar’ı yenen Düzceli bilardo sporcusu Savaş Bulut, Can Çapak’ı son 16’da 27 isteka 40-31, Gökhan Salman’ı ise çeyrek finalde 24 isteka 40-17 yenilerek turnuvada yarı finale yükseldi.
Yarı final müsabakasında Milli bilardocu Tayfun Taşdemir ile eşleşen Savaş Bulut, başa baş geçen mücadelenin ardından maçı kaybederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

“Kore’de ülkemizi temsil edeceğim”
Bulut, ”Kore yolculuğum öncesi benim için oldukça iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Başarılı maçlar çıkardım. Biliyorum ki başarıya giden yol çalışmaktan geçiyor ve daha çok çalışacağım. 12 Eylül Cumartesi Kore’ye gidiyorum. Toplamda 50 gün civarında Kore’de olacağım. Bu 50 günün ilk 14 günü karantinada geçecek. Sonrasında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde PBA Tour 2. etap ve 29 Ekim-3 Kasım tarihlerinde PBA Tour 3. Etap müsabakalarını oynayacağız. Umuyorum Allah bizlere başarılı olmayı nasip eder ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Beni destekleyen herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum” dedi.

Düzceli bilardocu kürsüden inmiyor

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