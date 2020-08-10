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Düzceli bilardocu Sakarya’da şampiyon oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 10.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

09 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Düzceli bilardocusu Savaş Bulut şampiyon oldu.Sakarya Akyazı ilçesinde 07-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinden 90 usta bilardocunun katıldığı 3 Bant Bilardo Şampiyonası düzenlendi.

Düzceli bilardocu Sakarya’da şampiyon oldu

09 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Düzceli bilardocusu Savaş Bulut şampiyon oldu.
Sakarya Akyazı ilçesinde 07-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinden 90 usta bilardocunun katıldığı 3 Bant Bilardo Şampiyonası düzenlendi. 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Düzce bilardocusu Savaş Bulut birinci olurken, Ferhat Özbaş ikinci, Muammer Rahmet ve Murat Çelik üçüncülüğü paylaştılar.
Şampiyona ile ilgili konuşan Düzceli bilardocu Savaş Bulut, "Pandemi sürecinden sonra Türkiye’de katıldığım ilk organizasyon. Arkadaşlarımla bir araya gelmek hasret gidermek çok güzeldi. Turnuvayı kazanmış olmak da ayrı bir güzelliğe sahip. İşin enteresan yani bu Akyazı’da oynadığım 3. turnuva ve hepsini ben kazandım. 5 sene önce 128 kişilik bir Türkiye şampiyonası oynamıştık. 5 sene aradan sonra tekrar burada kazanmak çok güzel. Umuyorum güzel günler ülkemizde ve dünyamızda bir an önce egemen olsun. Bu süreçte herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini ve dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.

Düzceli bilardocu Sakarya’da şampiyon oldu

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