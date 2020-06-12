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Düzce’nin havası ıhlamur ağaçları ile tazeleniyor

DÜZCE HABERLERİ  | 12.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün talimatları ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikimi gerçekleştirilen ıhlamur ağaçları çiçek açtı.
Kentin ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında alt yapı ve üst yapı düzenlemesi biten Alparslan Türkeş Bulvarına 71 adet süs armudu, Nezih Tütüncüoğlu orta refüje 55 adet süs armudu ve Rasim Bedir Bulvarına 88 adet ıhlamur ağacı olmak üzere toplamda 214 ağaç toprakla buluşmuştu.
Düzce Belediyesi tarafından dikilen ıhlamur ağaçları yol kenarlarında vatandaşların güzel koku ile yürümesini sağlıyor. Yaz aylarının başlangıcı ile birlikte dikili olduğu yerin onlarca metre çevresini mis gibi kokularla dolduran ıhlamur çiçekleri vatandaşlar tarafından kurutulduktan sonra çay olarak tüketebiliyor.
Kentteki ıhlamur kokusu ile yürüyüş yapma imkânı bulan vatandaşlar, önümüzdeki yıl ıhlamurların çiçeklerini de toplayıp kurutarak kışa hazırlık yapma imkanı bulabilecekler.
Yaşanabilir bir şehir sunmak için yeşil alan, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, “Yol güzergâhlarında, parklarımıza ve refüjlerdeki ıhlamur ağacı sayısını 5 bine çıkarmayı planlıyoruz. Diktiğimiz ağaçlar 3 ayda bile ciddi manada büyüdü, gelişti. Ihlamur ağaçları kokusu yaprağı, çiçeği ve görünümüyle şehre çok olumlu katkılar sağlarken sağlık açısında da tedavi amacıyla önemli görev üstlenmektedir. Önümüzdeki yıl ağaçlarımız daha da gelişip büyüyecek, vatandaşlarımız ağaçlara zarar vermeden çiçeğini yaprağını toplayabilecekler” ifadelerinde bulundu.

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