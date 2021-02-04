Düzce’nin o ilçelerinde kadınlar erkeklerden fazla

Düzce’de iki ilçede kadınlar erkekleri geçti. Gümüşova ilçesi en fazla nüfusu artan ilçe olurken Yığılca ilçesi ise nüfusu en fazla azalan ilçe oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 395 bin 679 olduğunu açıkladı.

TÜİK verilere göre, Düzce Merkez ve Akçakoca ilçelerinde kadınlar erkekleri geçti. Düzce Merkez’de adrese kayıtlı erkek sayısı 123 bin 323 olurken kadınların sayısı 126 bin 372 oldu. Akçakoca ilçesinde de kayıtlı erkek sayısı 19 bin 321 olurken kadınların sayısı 19 bin 908 olarak üstünlük sağladı.

Düzce’de toplam 198 bin 32 erkek sayısı açıklanırken kadınların sayısı ise 197 bin 647olarak açıklandı.

Düzce’de nüfusu en fazla artan ilçe Gümüşova oldu. Gümüşova’nın nüfusu yüzde 25,7 artarak 16 bin 254 oldu. Yığılca ilçesi de nüfusu en fazla azalan ilçe oldu. Nüfusu yüzde -24,6 azalarak 14.644 oldu.

