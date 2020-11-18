Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri dünya fuarında

Düzce Üniversitesi ve MÜSİAD Düzce ortak kuruluşu olan Form Life sağlıklı yaşam ürünleri Düzce markası ile ‘Müsiad Expo 2020 Ticaret Fuarında yerini aldı.

İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 18-21 Kasım tarihleri arasında açılan MÜSİAd EXPO 2020 fuarında Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri de yerini aldı. Düzce Üniversitesi ve MÜSİAD Düzce ortak kuruluşu olan Form Life sağlıklı yaşam ürünleri Düzce markası ile ‘MÜSİAD Expo 2020 Ticaret Fuarına gelenlerin büyük ilgilisi ile karşılandı.

MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, “EXPO2020 katılımcıları, bu yıl ilk defa ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil dijital platformlar üzerinde de buluşacakları Hibrit Fuar teknolojisinin ayrıcalıklarından yararlanacaklar. Üyelerimizin kurduğu Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri Şirketi, Düzce Üniversitesi ile oluşturduğu çalışma sonunda ‘Herbynia ve Ultra Natura’ markalarını ilimize kazandırdı. Markaların Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturulmuş olması projeyi kalite standartları olarak ülkemizde ve dünyada önemli bir örnek haline getirdi. Düzce’mizin Markaları Herbynia ve Ultra Natura, MÜSİAD fuarında dünyaya açılıyor” dedi.

