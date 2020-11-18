YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri dünya fuarında

Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri dünya fuarında

DÜZCE HABERLERİ  | 18.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi ve MÜSİAD Düzce ortak kuruluşu olan Form Life sağlıklı yaşam ürünleri Düzce markası ile ‘Müsiad Expo 2020 Ticaret Fuarında yerini aldı.İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 18-21 Kasım tarihleri arasında açılan MÜSİAd EXPO 2020 fuarında Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri de yerini aldı.

Düzce Üniversitesi ve MÜSİAD Düzce ortak kuruluşu olan Form Life sağlıklı yaşam ürünleri Düzce markası ile ‘Müsiad Expo 2020 Ticaret Fuarında yerini aldı.
İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 18-21 Kasım tarihleri arasında açılan MÜSİAd EXPO 2020 fuarında Düzce’nin sağlıklı yaşam ürünleri de yerini aldı. Düzce Üniversitesi ve MÜSİAD Düzce ortak kuruluşu olan Form Life sağlıklı yaşam ürünleri Düzce markası ile ‘MÜSİAD Expo 2020 Ticaret Fuarına gelenlerin büyük ilgilisi ile karşılandı.
MÜSİAD Düzce Başkanı Vefa Pehlivan, “EXPO2020 katılımcıları, bu yıl ilk defa ziyaretçileri ile sadece fuar alanında değil dijital platformlar üzerinde de buluşacakları Hibrit Fuar teknolojisinin ayrıcalıklarından yararlanacaklar. Üyelerimizin kurduğu Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri Şirketi, Düzce Üniversitesi ile oluşturduğu çalışma sonunda ‘Herbynia ve Ultra Natura’ markalarını ilimize kazandırdı. Markaların Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturulmuş olması projeyi kalite standartları olarak ülkemizde ve dünyada önemli bir örnek haline getirdi. Düzce’mizin Markaları Herbynia ve Ultra Natura, MÜSİAD fuarında dünyaya açılıyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

Düzce Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:46
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:05

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Bedir Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.