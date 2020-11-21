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Düzcespor A.Ş. ilk toplantısını gerçekleştirdi

DÜZCE HABERLERİ  | 21.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Düzcespor’a sahip çıkarak kulübün şirketleşmesinin önünü açan Düzce Belediye Başkanı Dr.

Düzcespor A.Ş. ilk toplantısını gerçekleştirdi

Düzcespor’a sahip çıkarak kulübün şirketleşmesinin önünü açan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Düzcespor A.Ş’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Günü kurtarmak yerine kalıcı çözümler üreterek hizmet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki Düzcespor sevdalısı iş insanları ve kurum temsilcileri, 6 Kasım 2020’de şirketleşen Düzcespor’un dün yapılan ilk toplantısında kulübün hisselerinin dağılımı ve gelirlerinin artırılması konularını ele aldı.
Geçtiğimiz ay Düzcespor’un dışarıya bağımlı hale gelmesine neden olan antrenman sahası eksikliğini Şıralık mevkiinde çim saha yaparak gideren Başkan Özlü, kulübe her alanda gereken desteğin sağlanacağını söyledi. Başkan Özlü, Düzcespor’un geleceğinin inşa edilmesi ve kurumsallaşması adına şirketleşmede yer alacak kurumların desteği ve katkılarıyla Düzcelilerin özlediği kulübe kavuşacaklarını da belirtti.

Düzcespor A.Ş. ilk toplantısını gerçekleştirdi

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