Düzcespor Kulüp Başkan yardımcısı Korkmaz;

Düzcespor Kulüp Başkan Yardımcısı Zekeriya Korkmaz “TFF’nin verdiği karar ile şampiyonluğun en büyük favorilerindeyken Play-Off bile oynayamamak bizi derinden etkiledi” dedi.

3. ligde mücadele Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimi 24 Temmuz Basın Bayramı olması nedeni ile Düzce’de görev yapan gazetecilere bir araya geldi.

Düzcespor’un Şıralık Spor Tesislerinde düzenlenen programa; Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve gazeteciler katıldı.

Düzcespor ve Düzce’de yürütülen spor faaliyetlerinin konuşulduğu programda konuşan Düzcespor Kulübü Başkan Yardımcısı Zekeriya Korkmaz üzgün olduklarını belirterek “Her koşulda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli gazeteci arkadaşlarımızın 24 Temmuz Basın bayramını kutluyorum. Sizin bize verdiğiniz destek ile biz bugün bu işleri başardık. Maalesef Düzce’miz bu sene ikinci bir afeti yaşadı. Biz yönetim kurulu olarak durumumuzu bu şekilde nitelendiriyoruz. TFF’nin verdiği adaletsiz karardan sonra Düzce bir kez daha alt üst oldu. Verilen onca emek ve çaba hiçe sayıldı. Şampiyonluğun en büyük favorilerindeyken Play-Off bile oynayamamak bizi derinden etkiledi. Bu durum bizi daha da hırslandırdı. İnşallah bir dahaki sezon siz basın mensupları ile birlikte daha sıkı çalışarak hedefimize ulaşacağız. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz daha kararlı ve hırslı bir şekilde bir dahaki sezona hazırlanmaya başladık” dedi.

Transfer görüşmelerine başladıklarını söyleyen Korkmaz “Maalesef Düzcespor’un uğradığı bu haksızlık bizleri ve Düzcespor’a gönül verenleri fazlasıyla üzdü. Fakat biz bu kararlardan sonra daha da hırslandık. Geçmiş zamanda Düzce’nin önde gelen siyasileri bizi yeteri kadar desteklemedi. İnşallah bu durum bir dahaki sezon daha farklı olur ve Tüm Düzce Düzcespor’a gereken desteği verir. Biz Düzcespor yönetimi olarak gelecek sezonun hazırlıklarına başladık. Bu kapsamda 10’a yakın futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık ve yeni transferlerin çalışmalarını yürütüyoruz. Teknik ekibimiz aynı kalacak. Mustafa Hocamız gayet başarılı bir şekilde görevini yürütüyor. 13 maçtır yenilmeyen ve 4 maçtır da gol yemeyen bir Düzcespor var. İnşallah gelecek sezon açık ara farkla şampiyonluğumuzu kutlayacağız” diye konuştu.

Korkmaz son olarak A Takımda yakaladıkları başarıyı alt yapıda da görmek istediklerini belirterek “Bu kapsamda geçmişte Düzcespor forması giymiş, başarılı teknik adamlarımız ile güzel bir alt yapı çalışması oluşturacağız. Böylelikle genç yeteneklerimizi kendimiz yetiştirerek onların önünü açacağız” şeklinde konuştu.