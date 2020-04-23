YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. (Düzeltme)

(Düzeltme)

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Antalya’da market ve bakkalların yanı sıra kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 4 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.Antalya’da Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı.

Antalya’da market ve bakkalların yanı sıra kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 4 gün boyunca kapatılmasına karar verildi.
Antalya’da Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 23 ve 24 Nisan tarihlerinde market ve bakkalların sabah 9’dan öğle 2’ye kadar açık olması kararlaştırılmıştı. Buna ek olarak market ve bakkalların yanı sıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmişti. Bu karar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından iptal edildi. Bu kapsamda kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların 23-26 Nisan tarihleri süresince 4 gün kapatılmasına karar verildi.
Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kurulumuzun 22.04.2020 tarihli ve 2020/25 no’lu kararının “Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap, şarküteri, manav ve yufkacıya gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,” ilişkin 11. maddesinin İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7058 sayılı “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi, yetkili makamlarla yapılan istişareler ve ülke genelindeki uygulamalar doğrultusunda iptal edilmesine, söz konusu işyerlerinin (kasap, şarküteri, manav ve yufkacılar) 23.04.2020, 24.04.2020, 25.04.2020 ve 26.04.2020 tarihlerinde kapalı tutulmasına karar verildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.