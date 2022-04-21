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  4. DÜZELTME - "Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "ÖSYM Başkanı Erdoğan Akan" ismi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

DÜZELTME - "Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftarına katıldı" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "ÖSYM Başkanı Erdoğan Akan" ismi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

21.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha iyileri gelecek" - "Umuyoruz ki son 5 maçı da galibiyetle bitirerek Avrupa kupalarına katılabiliriz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin Ankara'da düzenlenen iftarına iştirak etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanlarından Bülent Arınç, TBMM'nin eski başkanvekili Uluç Gürkan, eski bakanlar İmren Aykut, Abdulkadir Aksu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

İftar programı sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kürsüye çıkarak konuşan Ahmet Nur Çebi, "Transferleri, bazı isimleri soran çocuklarımıza 'Hayır.' diyoruz, üzülüp gidiyorlar. Üzülmeyin, daha iyileri gelecek." derken, "Ben Beşiktaşlıların bir tavrı, tutumu, duruşu olduğuna inananlardanım. Biz insanlara çok değer veriyoruz. Milletimizi, insanları seviyoruz. Adaletli, vicdanlı olmayı seviyoruz. Diğerlerinden bir tık farklıyız. Hepimiz Beşiktaşlı olmaktan gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Göreve 2,5 yıl önce geldiklerini anımsatan Çebi, "Bu göreve layık olmaya çalıştık. Sevdiğimiz camiamızın güçlü olması adına çalıştık ve gayret ettik. O günden bugüne borçlarını ödeyebilen, çalışanına, sporcusuna, kendisine hizmet verenlere borcu olmayan bir kulübümüz var. Sıkıntılı kontratları eledik. Önümüzdeki dönemde de biz olursak, Beşiktaş'ın yapılanması, altyapıdan kaynak sağlama, dışarıdan bulunacak uygun maliyetli futbolcuları parlatarak ekonomik katkı sağlama planlarımız var. Önümüzde bir seçim var. Bizler devam edebilirsek, geldiğimiz takdirde siyasetimiz böyle olacak." diye konuştu.

Beşiktaş'ın hentbol, basketbol gibi amatör branşlarda başarılı süreç geçirdiğini dile getiren Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol takımımız geçen sene şampiyon oldu. Herkesin 'Küme düşer.' dediği takım 3 kupa aldı. Sergen Yalçın hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Önder Karaveli hocamızın da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Büyük katkı verdi. Son zamanlarda da Valerien Ismael'i bulmak nasip oldu. Çalışkan, zeki, disiplinli, soğukkanlı hocamızla başarılara koşacağımızdan şüphem yok. Son 5 maçı da umuyoruz ki galibiyetlerle bitirerek, Avrupa kupalarına katılabiliriz ve Avrupa'da yerimizi alabiliriz."

Başkan Çebi, konuşmasının ardından iftar programına katılanlarla fotoğraf çektirdi.

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