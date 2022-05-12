YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. DÜZELTME - "Eber sarısını koparmanın cezası 109 bin 593 bin lira" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DÜZELTME - "Eber sarısını koparmanın cezası 109 bin 593 bin lira" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

12.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sadece Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde yetişen ve endemik türler arasında yer olan "Eber sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 109 bin 593 lira para cezası veriliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın biyoçeşitlilik zenginliği bakımından önemli iller arasında olduğunu kaydetti.

Erişmiş, "Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasındaki bölgede bulunan Eber sarısı, bizim önemli endemik türlerimizden bir tanesi. Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün gözetimi altında, etrafı çitle çevrilmiş durumda. Bu türe zarar vermenin cezası 109 bin 593 liradır. Eber sarısı endemik tür olduğundan dolayı bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile izlenmektedir." dedi.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de Eber sarısının sadece Eber bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Ateş, Eber sarısının mayıs başında açtığını ve 1 ay çiçekli olduğunu anlatarak, "Bu güzelliği il dışından ziyaretçiler, fotoğraf ve aile grupları medyadan takip ettikleri kadarıyla bizimle irtibata geçtiklerinde biz onları tur eşliğinde getirerek bu güzelliği gösteriyoruz. Koparılması, çiğnenmesi durumunda para cezası kesiliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibiAsırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibi
İzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandıİzmir'de evinde düşerek ölen kişinin bakıcısı tutuklandı
Kütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldıKütahya'da 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:42
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:07
Yatsı
21:38
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.