DÜZELTME - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun değerlendirmelerinin yer aldığı haberimizi düzelterek yeniden yayıml

"İttifakın ardından Ermeni çeteleri katliama başladı. Bakın hep masum insanları katlettiler. Birinci Dünya Savaşı'nda da Anadolu'nun dört bir yanında tarihi belgelerle bilinen 519 bin sivilin katliamını yapmıştır. Ermeni çeteleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belgelerle sabit olan 519 bin sivil ahaliye katliam yapmıştır. Savaştan, uzaktan yakından alakası olmayanları katletmişler."

Prof. Dr. Kürkçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın tarih sahnesinde isminin soykırımla anıldığını belirterek, Ermenistan ordusunun, işgal altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'ın sivil halkına da yine aynı şekilde davrandığını söyledi.

Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan'ın tarihi boyutunu çok iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.

Ermeni çetelerinin 1918'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10 bine yakın insanı katlettiğini ve bunun da tarihi belgelerde yer aldığını aktaran Kürkçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermeni çeteleri tarafından camiye insanlar doldurulup katledildi. Katliamları yapan kişi Şaumyan'dır. O tarihte, Bakü'yü yerle bir eden bir hadise yaşanmıştır. Yakın tarihte 1990'da 400 insanın şehit düştüğü bir savaş. Rusların desteği ile Bakü'de Ermenistan güçleri, 400'e yakın insanı katletti. Balkonda çamaşır asan kadını katlettiler, sokakta gezen gençleri, üstüne tank sürerek katlettiler. Azerbaycan şehitliklerine girdiğiniz zaman hangi milletten olursanız olun ağlamadan çıkmanız mümkün değil. Türkler, tarihinde şehidi çok olan bir millettir. Emperyalist devletlerin oyununa gelen Ermenistan güçleri, tarih boyunca katliamlar yapmıştır."

- "İşgal altındaki topraklar Azerbaycan'ındır"

Kürkçüoğlu, Karabağ'ın önemli bir vizyona sahip olduğunu ve Rusların desteğiyle Ermenistan'ın bu bölgede devlet kurma düşüncesinin olduğunu belirtti.