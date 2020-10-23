DÜZELTME - "Gebze Teknik Üniversitesi'nde Ar-Ge serası açıldı" başlıklı haberimizin spot, giriş ve yedinci paragrafını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

KOCAELİ (AA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Tarım, tarım ekonomisi ve tarım makineleri alanlarında Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında 10 yılda 524 firmanın 719 projesi desteklenmiş ve 2020 sabit fiyatlarla toplam 73,6 milyon lira hibe sağlanmıştır. Yine tarım odaklı alanlarda araştırma destek programları kapsamında son 10 yılda toplam 994 proje için 2020 sabit fiyatlarla 573,4 milyon lira destek sağlanmıştır." dedi.

GÜBRETAŞ desteğiyle kurulan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası, Çayırova Kampüsü'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törendeki konuşmasında "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı bir sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge süreçlerinde yaşanan dönüşüme değindi.

Yeni süreçte "üniversite sanayi iş birliğini" artık "birlikte iş yapmaya" doğru dönüştürdüklerini, birlikte bilgi üretim sürecinin çok daha kıymetli hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Mandal, pandemi sürecinde de bu yaklaşımla somut neticeler aldıklarını dile getirdi.